Öztrak: "Türkiye maalesef hızla 1994'te yaşanan ekonomik krize götüren hataları tekrarlıyor" -...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:14 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.
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