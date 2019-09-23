Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Türkiye'nin dış borçları hızla artıyor"
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Öztrak: "Türkiye'nin dış borçları hızla artıyor"

47 dakika önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (3)

Öztrak: Türkiye'nin dış borçları hızla artıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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