CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

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