Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ülke yönetilmiyor, savruluyor"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Ülke yönetilmiyor, savruluyor'

Öztrak: "Ülke yönetilmiyor, savruluyor"

7 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı. (4)

Öztrak: Ülke yönetilmiyor, savruluyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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