Öztrak: "Ülkemiz tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerdn birini yaşıyor"
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:27 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. (2)
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