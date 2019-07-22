Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ülkemiz tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerdn birini yaşıyor"
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Öztrak: "Ülkemiz tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerdn birini yaşıyor"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. (2)
Öztrak: Ülkemiz tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerdn birini yaşıyor
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:27 Kaynak: AA
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