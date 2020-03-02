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Öztrak: "Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:24 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
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