Öztrak: "Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi... - Son Dakika

Öztrak: "Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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