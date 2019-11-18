Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya' - Son Dakika

Öztrak: "Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi

Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü genç kıza saldırıya ilk yorum: Provokatör olduğu kanısındayım
MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kabusuyla karşı karşıya"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]