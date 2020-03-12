Öztrak: "Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya... - Son Dakika

Öztrak: "Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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