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Öztrak: "Yalova belediyesi ile ilgili iddiaları bizim belediye başkanımız Vefa Salman ortaya...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:44 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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