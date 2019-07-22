Son Dakika Haberleri: Öztrak: Yaptırımları tasvip etmemiz mümkün değil
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Öztrak: Yaptırımları tasvip etmemiz mümkün değil

51 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır.

Öztrak: Yaptırımları tasvip etmemiz mümkün değil, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, F-35'lerin verilmemesini, yaptırım uygulanmasını CHP olarak tasvip etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 
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