Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor' - Son Dakika

Öztrak: "Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: Yatırım yok, yeni iş imkanları yok bu büyüme işsizlere yaramıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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