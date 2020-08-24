Öztrak: "Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın" - Son Dakika
Öztrak: "Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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24.08.2020 22:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öztrak: "Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın" - Son Dakika