Son Dakika Haberleri: Öztrak: "(Yerel Seçimler) Ekonomide Oyuncuların İleriye Dönük Risk Algılarını Olumsuz Etkiliyor"

Öztrak: "(Yerel Seçimler) Ekonomide Oyuncuların İleriye Dönük Risk Algılarını Olumsuz Etkiliyor"

1 saat önce

- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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