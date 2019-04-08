Öztrak: "(Yerel Seçimler) Milletin Çok Daha Önemli Beklentileri Var"
53 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:33 Kaynak: AA
Mansur Yavaş, Mazbatayı Alıp Anıtkabir'i Ziyaret Etti
AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark