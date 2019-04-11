Öztrak: "Ysk, AK Parti'nin Büyükçekmece Talebini İki Gündür Görüşmüyor"
1 saat önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:34 Kaynak: AA
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