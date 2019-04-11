Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ysk, AK Parti'nin Büyükçekmece Talebini İki Gündür Görüşmüyor"

Öztrak: "Ysk, AK Parti'nin Büyükçekmece Talebini İki Gündür Görüşmüyor"

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:34 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:29:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Ysk, AK Parti'nin Büyükçekmece Talebini İki Gündür Görüşmüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]