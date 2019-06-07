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Öztrak: YSK kendi gerekçesini kendi çürüttü

3 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın son kararı için "Fatura neden sadece müdürlere çıkıyor.

Öztrak: YSK kendi gerekçesini kendi çürüttü, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın son kararı için "Fatura neden sadece müdürlere çıkıyor. Sadece bir şeyler olmuş izlenimi verilmek isteniyor.YSK itibar kaybına uğramıştır" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:23 
Ekonomi
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