Öztrak: YSK kendi gerekçesini kendi çürüttü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın son kararı için "Fatura neden sadece müdürlere çıkıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın son kararı için "Fatura neden sadece müdürlere çıkıyor. Sadece bir şeyler olmuş izlenimi verilmek isteniyor.YSK itibar kaybına uğramıştır" diye konuştu.

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