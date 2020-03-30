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Öztrak: "Zor günler aynı zamanda dayanışmanın artırılması gereken günlerdir"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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