Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak" - Son Dakika
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Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak"

17.07.2022 12:34

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi NAe Sao Paulo’nun, söküm için İzmir Aliağa’ya gelmesine karşı “Bu Türkiye’deki en büyük çevre katliamlarından birine sebep olacak. Türkiye dünyanın çöplüğü değildir. AK Parti, Türkiye’yi dünyanın çöplüğü yapmaya karar vermiş ama biz bunu bozacağız” uyarısı yaptı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun, söküm için İzmir Aliağa'ya gelmesine karşı "Bu Türkiye'deki en büyük çevre katliamlarından birine sebep olacak. Türkiye dünyanın çöplüğü değildir. AK Parti, Türkiye'yi dünyanın çöplüğü yapmaya karar vermiş ama biz bunu bozacağız" uyarısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun, söküm için İzmir Aliağa'ya gelmesine tepki gösterdi. Öztunç, "Türkiye dünyanın çöplüğü değildir. AK Parti, Türkiye'yi dünyanın çöplüğü yapmaya karar vermiş ama biz bunu bozacağız" dedi.

"GEÇEN YIL ÇEVRE BAKANI'NA SORMUŞTUM. BÖYLE BİR İZNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ. BİR YILDA NE DEĞİŞTİ?"

Öztunç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"AKP, Türkiye'yi dünyanın çöplüğü yapma konusunda karar vermiş durumda. Bir yandan dünyanın çöpleri Türkiye'ye geliyor, özellikle Adana'ya, bir yandan da asbestli gemiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Asbestli bir gemi, Aliağa'ya gelecek, sökülecek, 600 ton asbestin olduğu bilinmekte. Bu Türkiye'deki en büyük çevre katliamlarından birine sebep olacak. Defalarca uyardık. Üç kuruş para için bunu AKP yapıyor. Çevreci olduklarını iddia ediyorlar, başka ülkelerinin asbestli gemilerini getirip, parçalatmak istiyorlar. Geçen yıl Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı'na sormuştum. Verdiği yanıtta böyle bir iznin olmadığını söylemişti. Bir yılda ne değişti? Nasıl tedbir alındı? Asbestli geminin sökümün çevreye zarar vermeyeceğini nasıl garanti altına aldılar? Aliağa'da olacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye dünyanın çöplüğü değildir. AK Parti, Türkiye'yi dünyanın çöplüğü yapmaya karar vermiş ama biz bunu bozacağız."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: 'Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öztunç, Asbestli Gemi İçin Uyardı: "Bu Türkiye'deki En Büyük Çevre Katliamlarından Birine Sebep Olacak" - Son Dakika
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