Öztunç, Depremzede İftarında Erdoğan'a Seslendi: Katil Dediklerinin Yanında El Pençe Divan Duruyorsun, Depremzedeye Verdiğin Sözü Tutmuyorsun - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir depreminin en büyük zararı verdiği Bayraklı'da depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi. Depremzedeler için verilen "düşük faizli kredi" sözünün tutulmadığına işaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Öztunç, " Suudi Arabistan'a gidiyorsun, katil dediklerinin yanında orada el pençe divan duruyorsun, üç beş kuruş için. Ama İzmir'de kendi yurttaşına, depremzedeye verdiğin sözü tutmuyorsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberindeki CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve partililerle birlikte Bayraklı Belediyesi'nin depremzede yurttaşlar için verdiği iftar yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Öztunç, önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti, ardından 30 Ekim 2020 tarihindeki, en büyük yıkımın Bayraklı'da yaşandığı İzmir depreminde yaşananları anlattı. Öztunç, "Depremin olduğu ilk gün, birkaç saat sonra İzmir'e hemen yetiştik, geldik. Tabi ciddi bir manzara vardı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. ve o günden sonra ciddi bir mücadele verildi. Bayraklı Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, devletin diğer kurumları AFAD veya başka kurumlar... Siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Herkes bir şekilde mücadelesini verdi. ve o günlerden bu günlere geldik" dedi.

"SÖZÜNÜZÜ TUTACAKSINIZ, GERİ VİTES TAKMAK OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yüklenen Öztunç, şunları söyledi:

"Ben iftar sofralarında, iftar yemeklerinde siyaset yapmıyorum, yapmayı da sevmiyorum. Az önce İl Başkanımız Deniz Yücel dedi ki iftar sofrasında siyaset yapmayız. Doğru söyledi ama bir hususu söylemesem de olmaz. Siz depremzede kardeşlerim, depremden sonra sizlere sözler verildi mi? Verildi. Hükümet buraya geldi. Cumhurbaşkanı buraya geldi. Binali Yıldırım buraya geldiler. AK Parti'nin vekilleri buraya geldiler. Sizlere söz verdiler. Dediler ki düşük faizli kredi vereceğiz. Verdiler mi? Vermediler. Buradan medya aracılığıyla Binali Yıldırım'a, AK Parti milletvekillerine çağrı yapıyorum; depremzedeye verdiğiniz sözü tutun kardeşim. Biz söz vermiştik, tuttuk. Biz dedik ki depremzedelerin yoğunluk artışıyla ilgili sıkıntısını çözeceğiz. Genel Başkanımız burada meydanda söyledi. ve çözdük. Şimdi sıra sizde. Çözün kardeşim. Söz verdiysen sözünü tutacaksın. Geri vites takmak bu işte olmaz. Suudi Arabistan'a gidiyorsun, katil dediklerinin yanında orada el pençe divan duruyorsun, üç beş kuruş için. Ama İzmir'de kendi yurttaşına, depremzedeye verdiğin sözü tutmuyorsun. Yazıklar olsun senin gibi hükümete yahu. Mübarek aydayız. Hemen iki cümle daha söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı umreye gitmiş. Dün umre vazifesini görmüş, yapmış. Allah kabul etsin. Ama sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; umreye kimin parasıyla gittin. Devletin parasıyla mı gittin kendi paranla mı gittin. Kendi paranla gittiysen... Bakanlar aileler.. Kendi paranla gittiysen eyvallah. Ama devletin parasıyla gittiysen işte o olmaz. Devletin parası bu depremzede için var. Depremzedenin sıkıntısı çözülsünn diye var. Sen devletin parasıyla umreye gidersen o kabul olmaz. Helallik isteyeceksin. Bir kişi bile vermezse o kabul olmaz. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatmak isterim."

CHP'Lİ YÜCEL: HALA ZOR GÜNLER DEVAM EDİYOR

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de depremzedelerin çok zor günler geçirdiğini belirtirken, şöyle dedi:

"Hala o zor günler devam ediyor. Büyük bir bölümü geride kaldı ama o acılar hala içimizde. Acılarla mücadele etmek dayanışmayı gerektiriyor, birlik ve beraberliği gerektiriyor. İzmir olarak Bayraklı Belediyemizle, İzmir Büyükşehir Belediyemizle, Bayraklıyla ve tüm İzmirli hemşehrimizle bu dayanışmayı büyütmek için, sizlerin yaralarını acılarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. O günlerde bir şey söylemiştim, bazı kesimlerce eleştirildim. Depremin siyaseti olmaz, depremle mücadelenin siyaseti olmaz demiştik. Hala aynı noktadayız. Depremin ve depremle mücadelenin, acıların siyaseti olmaz. Ramazanın bitmesine bayrama iki gün kaldı. Ramazan birlik beraberlik demek, dayanışma demek, bolluk ve bereket demek. Ama bu dayanışmayı, bu birliği bu beraberliği 365 güne yaymak zorundayız."

BAŞKAN SANDAL: HEP YANINIZDAYIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da şunları söyledi:

"İzmir deprem sürecini yaşayanlar olarak neyin nasıl olduğunu en çok ve en iyi bizler biliriz. Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek dayanışma örneklerini bütün İzmir ile beraber, genel merkezimizle beraber, sivil toplumla beraber, Büyükşehirimizle beraber, diğer büyükşehirlerle beraber nasıl bu sürece kadar getirdiysek, dayanıştıysak, bundan sonraki süreçlerde de hep beraber olacağımızı, Bayraklı Belediyesi olarak her an, her dakika, sonuna kadar yanınızda olacağımıza inancımla hepinize tekrar saygılarımı sevgilerimi sunuyorum."