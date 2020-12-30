Öztunç: "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı" - Son Dakika

Öztunç: "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı"

30.12.2020 17:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı. Ülkelerin çoğu artık termik santral teknolojisini kullanmıyor. Santrallerin yenileri yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı." dedi.

Öztunç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 2020 yılı Çevre Raporu'nu değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye hem termik santraller, hem de ithal atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Dünyada terk edilen termik santraller teknolojisi Türkiye'de hala işlevselliğini koruyor. Afşin- Elbistan, Çanakkale- Biga gibi yerlere yeni termik santralleri yapmak istiyorlar. Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı. Ülkelerin çoğu artık termik santral teknolojisini kullanmıyor. Santrallerin yenileri yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı."

Hayvan Hakları Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, "Hayvan Hakları Kanunu hala TBBMM'ye gelmedi, ne bekleniyor? Hayvanlar katlediyor ama AK Parti hükümeti yıllardır hayvan haklarına ilişkin kanunu Meclis'e getirmiyor. Getirin hep birlikte bu kanunu çıkaralım. Bizim ya da hayvanserlerin bu isteği kabul görmüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, Hanımefendi eşiyle beraber dün bir fotoğraf verdi, köpeği Leblebi ile. Bizim, hayvanseverlerin çağrısı kabul görmüyorsa bari Leblebi'nin hatırına Hayvan Hakları Yasası'nı bir an önce Meclis'e getirin Leblebi'nin hatırına yasalaşsın." açıklamasında bulundu.

Soruları yanıtladı

Öztunç, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından dikkati çeken bir açıklama yaptığı belirtilerek, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Öztunç, "Sayın Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan'ın vefasızlığını tespit etmiş belli ki. Cumhurbaşkanı Erdooğan, birlikte yola çıktıklarını tasfiye etme konusunda çok yeteneklidir. Neredeyse tümünü de tasfiye etmiştir. Erdoğan'ın en büyük özelliği budur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olanlar da Erdoğan Bayraktar'ın bu sözlerini dikkatle okusunlar, çünkü yarın bir gün onların da başına gelecek. O zaman şok olmasınlar." yanıtını verdi.

Anayasa Mahkemesinin Osman Kavala ilgili kararı da sorulan Öztunç, "Anayasa Mahkemesine yapılan son seçimin etkisidir bu. Belli ki AYM'nin üyeleri, Anayasa'ya göre oy vermiyorlar, karar vermiyorlar belli ki saraydan aldıkları talimata göre oy veriyorlar. 8 AYM üyesi blok hareket ediyor, saraydan aldıkları talimata göre hareket ediyorlar." görüşünü paylaştı.

İktidarın "AİHM kararları bizi bağlamaz." dediğini de hatırlatan Öztunç, "Ama milleti bağlıyor, gelen cezayı millet ödüyor." ifadesini kullandı.

Bolu Valisi'nin, yılbaşı kutlamalarına ilişkin, "Evde normalin üzerinde kişi olması durumunda evdeki herkese ceza yazılacak." şeklindeki açıklaması sorulan Ali Öztunç, "Bir bu eksikti, bu da oldu. Kovid bahanesiyle şimdi evlere girilecek, özel hayatlara müdahale edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç: Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı
Öztunç: Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı
Öztunç: Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı
Öztunç: Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hayvan Hakları, Cumhurbaşkanı, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öztunç: 'Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı' - Son Dakika


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