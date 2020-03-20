Özturan: "Arazözlerle cadde ve sokakları da ilaçlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özturan: 'Arazözlerle cadde ve sokakları da ilaçlayacağız' - Son Dakika

Özturan: "Arazözlerle cadde ve sokakları da ilaçlayacağız"

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanvekili Zafer Şahin Özturan, belediye olarak korona virüse karşı adeta seferberlik halinde olduklarını belirterek, arazözlere doldurulacak dezenfektan ilaçla cadde ve sokakların da ilaçlanacağını belirtti.

Özturan:

Akdeniz Belediye Başkanvekili Zafer Şahin Özturan, belediye olarak korona virüse karşı adeta seferberlik halinde olduklarını belirterek, arazözlere doldurulacak dezenfektan ilaçla cadde ve sokakların da ilaçlanacağını belirtti.


Akdeniz Belediyesinin, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gereken adımları izlerken, Sivil Savunma Birimi üzerinden oluşturulan 'kriz masası' aracığıyla da süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştığı bildirildi.


Arazözlerle cadde ve sokakları da ilaçlanacak


Salgına karşı yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanvekili Özturan, 20 personelden oluşan mobil ilaçlama ekibinin, kamu-özel ayırımı olmadan tüm iş yeri ve işletmeler ile vatandaşların ortak kullandığı mekanları, virüse karşı dezenfekte ettiğini kaydetti. Özturan, "İlaçlama ekibimiz, okul, cami, Kur'an kursları ve mescitler, sağlık ocakları, göç idaresi, dernek, oda ve sivil toplum örgütleri, radyo, televizyon, gazete büroları ve matbaalar, kültür merkezleri, muhtarlıklar ve mahalle evleri, adliye binası ve tren garı, Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlar, eczaneler, DMO ve TMO, polis noktaları, liman sahası, bankalar, PTT şubeleri, müftülükler, plaza ve lojistik merkezleri ile toplu taşıma araçlarını korona virüs salgınına karşı ilaçlayıp dezenfekte etmiştir. Virüse karşı ilaçlama mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.


Arazözlere doldurulacak dezenfektan ilaçla cadde ve sokakların da virüsten arındırılacağını kaydeden Özturan, hafta sonunda da özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı park ve oyun alanları ile spor yapmak amacıyla vatandaşların uğradığı yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapacaklarını ifade etti. Özturan, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı noktasında, kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetimlerini gece-gündüz sürdürdüklerini söyledi. Özturan, semt pazarlarını denetleyen zabıta ekiplerinin, pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtarak uyarılar yaptığını da dile getirdi.


Zorunlu haller dışında 'evden çıkmama' çağrısı


Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı da yapan Başkanvekili Özturan, "Maalesef bu virüsü ilk günlerde ciddiye almayan bazı ülkelerde bugün yaşanan can kayıpları ve vaka sayıları göz önüne alındığında; halk olarak bizim yapmamız gereken; zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamak, kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmak ve birebir teması en aza indirmektir. Çünkü bu virüs özellikle temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle teması ne kadar azaltırsak, korona virüsü de o kadar kolay ve çabuk yenebiliriz. Devletimizin belirlediği kurallara mutlaka uymalı, kendimizi, ailemizi ve toplumu riske atmamalıyız. Bu zorlu günlerde toplum olarak, temizlik ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:05 Kaynak: İHA

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