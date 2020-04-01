Öztürk: "Birlikte zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Öztürk: 'Birlikte zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Öztürk: "Birlikte zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz"

6 saat önce

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte ekonomide yaşanılabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için oda olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "TOBB öncülüğünde kenetlenen iş alemimizle birlikte zorlu süreci...

Öztürk:

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte ekonomide yaşanılabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için oda olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "TOBB öncülüğünde kenetlenen iş alemimizle birlikte zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.


Tüm Türkiye'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki oda ve borsalar korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde üyelerine hizmet vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte tüm Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki tüm oda ve borsalar üyeleriyle iletişimini artırdı. Ekonomik aktivitenin devamı için üyelerinin yaşadıkları sorun ve taleplerini toplayan oda ve borsalar günlük olarak derledikleri raporları TOBB'a iletiyor. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "TOBB öncülüğünde kenetlenen iş alemimizle birlik içinde zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. İlk günden itibaren; devletimizin özel sektörün yanında olduğunu gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve özel sektörün taleplerinin hükümetimize iletilmesinde büyük çaba harcayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Öztürk, "Korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde bütün üyelerimize karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin talep edildiği metin e-posta ile gönderilmiştir. Üyelerimizden gelen sorun, şikayet ve talepler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine rapor halinde iletilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar, bütün iletişim kanalları ile üyelerimize duyurulmuştur. Kısa Çalışma Ödeneği hakkındaki başvuru şartları, yöntemleri ve iletişim adreslerini de içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmış, üyelerimize aktarılmıştır. Odamız 70 Meslek Komitesinin her biri için; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Meslek Komiteleri Müdürünün de dahil olduğu 70 ayrı whatsapp grubu kurulmuş ve ilgili süreçte komite temsilcilerinin sorunlarını daha hızlı aktarabildiği bir iletişim yöntemi sağlanmıştır. 'Ekonomik Paketlerden Faydalanalım, İşimize ve İşçimize Sahip Çıkalım" sloganı ile www.kto.org.tr adresimizde bir bölüm oluşturulmuş, üyelerimizden gelen talepler sonrası devletimizin açıkladığı bütün ekonomik tedbirler günlük olarak bu bölümden paylaşılmaya başlanmıştır. İlgili sayfa, bütün üyelerimize SMS, e-posta ve web duyurusu ile ilan edilmiştir. 'Mesafeyi Koruyalım, Tedbirlere Uyalım, Online İmkanları Kullanalım' başlığı ile üyelerimizin Odamıza gelmeden www.kto.org.tr adresi üzerinden ve Odamız Android/iOS uygulamalarından alabilecekleri hizmetler bütün üyelerimize duyurulmuştur. Korona virüs sürecine özel olmak üzere, e-posta adresi, whatsapp mesaj ve canlı telefon hattı şeklinde üç farklı iletişim kanalı oluşturulmuştur. koronadestek@kto.org.tr e-posta adresi, (0532) 404 9299 numaralı whatsapp hattı ve (0332) 221 5292 numaralı telefon hattı üyelerimize aktarılmış, süreçte yaşanan sorunlar ve bunlara karşı talepler anlık olarak alınmaya başlanmıştır. Konya, Karaman, Aksaray ve Şanlıurfa bölgeleri oda ve borsa başkanlarının iştirakleriyle 'Ekonomik Tedbirler' isimli bir whatsapp grubu teşekkül ettirilmiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi gruba dahil edilmiştir. Gruptaki başkanların bildirdiği sorunlar, sıkıntılar, çözüm önerileri günlük olarak maddeler halinde TOBB'a aktarılmaktadır. Odamızın bu süreçte yaptığı bütün faaliyetler, online ve mobil uygulama kullanma teşvikleri, soru/sorun/çözüm ile alakalı kurduğu iletişim kanalları ve güncel ekonomik destekler hakkındaki bilgi sahibi olma yöntemleri yerel ve ulusal basın ile paylaşılmış, başta Konya iş alemi olmak üzere ülkemizin bilgisine sunulmuştur. Tüm faaliyetlerimiz Odamızın sosyal medya hesaplarında da paylaşılmakta olup üyelerimizin kullandıkları iletişim kanallarının tamamı ile kendilerine ulaşılmaya azami gayret gösterilmektedir" şeklinde konuştu. - KONYA

Selçuk Öztürk , Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:48 Kaynak: İHA

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