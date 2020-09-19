Öztürk: "Biz Balkanlara Türk gittik, Türk döndük. Tarihi öğrenin, haddinizi bilin" - Son Dakika

Öztürk: "Biz Balkanlara Türk gittik, Türk döndük. Tarihi öğrenin, haddinizi bilin"

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın katıldığı bir televizyon programında 'Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleşmiştir' sözlerine tepki gösteren Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Genel Başkanı Veli Öztürk, "Biz, Balkanlara Türk gittik, Türk döndük" dedi.

Öztürk:

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın katıldığı bir televizyon programında 'Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleşmiştir' sözlerine tepki gösteren Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Genel Başkanı Veli Öztürk, "Biz, Balkanlara Türk gittik, Türk döndük" dedi.

Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın 'Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleşmiştir' sözlerine Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk tepki gösterdi. Öztürk yaptığı açıklamada, "Uysal'ın 'Bu insanlar Türk diye gelmedi. Sığınmak için geldi. İşgalden kaçtılar. Geldiklerinde dil bilmiyorlardı' sözleri tarih bilgisinin ne kadar zayıf olduğunu göstermektedir. 6 asır tüm Balkan yarımadası Osmanlı Devleti sınırları içerisindeydi. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrası 2,5 milyondan fazla Türk Balkanlar'dan kovulmuştur. Biz Balkanlara git dediler, Türk gittik. Gel dediler, Türk döndük" ifadelerini kullandı.

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk isimlerimiz zorla değiştirilmeye çalışıldığı için, Türkçe eğitim kurumlarımız, camilerimiz ve Kur'an kurslarımız kapatıldığı için, hacca gitmemiz ve sünnet olmamız engellendiği için, cenazelerimizin yıkanma usulü yasaklandığı için, Arapça ve Türkçe yazılı çeşme ve mezar taşlarımız paramparça edildiği için ve bütün bu uygulamalara direniş gösterdiğimiz için canımızı, kanımızı verdik. Hapis yattık, bin bir türlü işkence gördük. Ama başkaları gibi milletinden, milliyetinden, dininden, vatanından ve bayrağından asla taviz vermedik. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Tarihi öğrenin, haddinizi bilin."

(İHA)

Veli Öztürk, Ahmet Uysal, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öztürk: 'Biz Balkanlara Türk gittik, Türk döndük. Tarihi öğrenin, haddinizi bilin' - Son Dakika

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