Son Dakika Haberleri: Öztürk'e TOBB'den yeni görev
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Öztürk'e TOBB'den yeni görev

2 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Yedek üyeliğinin yanı sıra, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliği görevini yürütmekte olan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yeni bir görev daha aldı.

Öztürk'e TOBB'den yeni görev, System.String[]

TOBB Yönetim Kurulu Yedek üyeliğinin yanı sıra, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliği görevini yürütmekte olan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yeni bir görev daha aldı.


Öztürk, TOBB bünyesinden oluşturulan "Tarım-Hayvancılık Çalışma Grubu" üyesi olarak görev yapacak.


Çalışma Grubu tarafından; mevcut sorunların analizi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, TOBB ile Oda ve Borsalar tarafından yapılabilecek projelerin tasarlanması ve Hükümetten talep edilebilecek reform ve düzenleme alanlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.


Öztürk, diğer taraftan TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ile Lisanslı Depoculuk Sisteminin ülkemizde tanıtılması ve yaygınlaşmasında önemli görevler yürüten TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu'nda TOBB'u temsilen görev yapmaya devam edecek. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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