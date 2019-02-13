Son Dakika Haberleri: Öztürk Engellilerin Mutluluğunu Paylaştı

Öztürk Engellilerin Mutluluğunu Paylaştı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde özel sporcular ve engelli bireyler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" Projesi, Manisa'da tüm hızıyla devam ediyor.

Öztürk Engellilerin Mutluluğunu Paylaştı, System.String[]

Deneyimli antrenör ve gençlik liderleri eşliğinde gerçekleşen projeye ilgi her geçen artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, her çarşamba günü çeşitli aktivitelerle spor yapma imkanı bulan engellileri ziyaret ederek, onların bu mutluluğunu paylaştı. Muradiye Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, engelli sporcular ile bir araya gelen Öztürk, onlarla bol bol sohbet edip şakalaşırken, aktivitelere katıldı. Burada özel sporcularla basketbol oynayan Öztürk, gençlerle bire bir ilgilendi. Ziyarette eğlenceli dakikalar da yaşandı. Özel sporculardan biri, Öztürk'ten kravatını istedi. Öztürk de bu isteği geri çevirmeyerek, kravatını çıkarıp, sporcuya hediye etti.

"ONLAR BİZE TOPLUMUN EMANETİDİR"

Projenin faydalı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, engellerin sporla aşıldığını söyledi. Projenin amacına ulaştığını kaydeden Öztürk, "Bakanlığımızın 81 ilde başlattığı Mutlu Çarşamba Projesi, her hafta çarşamba günleri 10:00 ile 14:00 saatleri arasında Muradiye Spor Salonumuzda gerçekleşiyor. Spor yapmak, özellikle engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve moral motivasyonlarının yüksek tutulması açısından çok önemlidir. Bu açıdan bu projenin önemi büyük. Bu projeyle engelli kardeşlerimiz, hem spor yapıyor hem de eğlenme, tanışma, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyor. Onlar bize toplumun bir emanetidir. Onlara mutlu bir yaşam sunmak, hepimizin görevidir. Onları mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:19 Kaynak: Bültenler

Muradiye, Güncel
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