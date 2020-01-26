Öztürk: "Gün dayanışma günü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztürk: 'Gün dayanışma günü' - Son Dakika

Öztürk: "Gün dayanışma günü"

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından tüm Türkiye'den olduğu gibi Taşova'dan da depremzedelere yardım eli uzatıldı.

Öztürk:

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından tüm Türkiye'den olduğu gibi Taşova'dan da depremzedelere yardım eli uzatıldı.


Elazığ merkezli deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay tarafından Amasya'da başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla yardım yapmak isteyenler için Taşova Belediyesi personelinden kurulan ekiplerce merkez binada vatandaşların getirdiği yardımlar kabul edildi.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Gün dayanışma günü. Elazığ'da deprem bölgesine gıda kolileri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarımızı hazırlayıp yola çıkarıyoruz. Rabb'im hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Taşova Belediyesi olarak da bölgeye yardım elimizi uzatıyoruz. Yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz " dedi. - SAMSUN

Türkiye, Deprem, Elazığ, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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