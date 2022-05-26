Öztürk, TBMM Kit Komisyonu'nda TRT Yayıncılığını Eleştirdi: "Kamu Yayıncılığında' Yer Alan 'Kamu' Kelimesini İktidar, Hatta Cumhurbaşkanı Olarak...

BURCU KAHRİMAN

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Kit Komisyonu'nda TRT'nin 2019-2020 Sayıştay Denetim Raporu'nun görüşmelerinde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın, "Yok sayılanların sesi olmaya, haksız yere sesi kısılmaya çalışanların da haklı olduğunu göstermeye çalışıyoruz" sözlerini eleştirdi. Öztürk, "Kamu yayıncılığında' yer alan 'kamu' kelimesini iktidar, hatta Cumhurbaşkanı olarak algılayan TRT'nin kamuyla ilgili hiçbir bağı kalmamıştır. Gerçekten kamu yayıncılığı yapacaksa, biraz önce bahsettiğiniz gibi; bütün herkesin sesi olacaksanız, neden muhalefetin, aynı zamanda muhalefeti temsil eden vatandaşların da sesi olma açısından yayıncılığınızı devam ettirmiyorsunuz?" dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda (KİT) TRT'nin 219-2020 Sayıştay Denetim Raporları görüşüldü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sunum yaptı. Komisyonda söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sobacı'nın sunumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Biraz önce sunum yaparken, Sayın Başkan'ın konuşmalarını tekrar etmek istiyorum özellikle. 'TRT ailesi olarak her alanda hem ülkemiz hem de dünya genelinde insanlar için faydalı işler ortaya koymaya, yok sayılanların sesi olmaya, yaşadığımız çevrenin tüm katmanlarının özünü ve öznesini öne çıkarmaya, haksız yere sesi kısılmaya çalışanların da haklı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Belirli bir zümreyi değil, halkı esas alan, halkın kendisine ayna olabilen, halkın kültürel değerlerine ve kimliğine sahip çıkan, özentiyi değil, özgün bir yayıncılık anlayışını hayata geçirdiğinizi' iddia ediyorsunuz.

Günümüz itibarıyla, 'kamu yayıncılığında' yer alan 'kamu' kelimesini iktidar, hatta Cumhurbaşkanı olarak algılayan TRT'nin kamuyla ilgili hiçbir bağı kalmamıştır. Çünkü bahsettiğiniz çerçevede gerçekten kamu yayıncılığı yapacaksa, biraz önce bahsettiğiniz gibi bütün herkesin sesi olacaksanız, neden muhalefetin, aynı zamanda muhalefeti temsil eden vatandaşların da sesi olma açısından yayıncılığınızı devam ettirmiyorsunuz?

Yönetim kurulu üyelerinize bakıyoruz, aynı zamanda kamu görevlisi sayılırsınız ama baktığım kadarıyla yönetim kurulu üyelerinizin içinde; özellikle, yandaşlık ayrı bir konu ama, iktidara hakarete varan çerçevede, hainliğe varan çerçevede, söylemlerde, 'tweet'lerde, sosyal medyada, yayınlarda bulunabiliyorsunuz. O zaman da bu söylemleriniz nerede kalıyor, havada mı kalıyor, askıda mı kalıyor? Yoksa bu çerçevede baktığınızda, bu şekildeki cümlelerle birilerine yaranmak adına, özellikle bahsettiğiniz kurumu zedelemek durumunda olmuyor musunuz?

"DIŞARIDAN YAYIN YAPABİLİRSİNİZ AMA MUHABİR HİZMETİ İÇİN DE DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALIMI YAPTIĞINIZI MERAK EDİYORUM"

TRT'nin personel alımına ilişkin de eleştiriler yapan Öztürk, şöyle devam etti:

"TRT'de geçmiş yıllarda çok personel çıkışı yaşandı; bununla ilgili hatta siz de bu personel çıkışlarını teşvik ettiniz, emekliliği teşvik düzenlemesi yaptınız ama ne olduysa, 2019 yılında tekrar 1,565 personel almaya karar verdiniz ve toplam personel sayınız da 7 bin 810'a yükseldi. Bu manada, yaptığınız yayınların içinde takdir ettiğimiz kısımlar da var, açıkçası TRT Belgesel'i, özellikle TRT Spor Yıldız'ı ben de zevkle izliyorum fakat biraz önceki bahsettiğiniz sunumlardaki yayınların çoğu dış yayın gördüğüm kadarıyla; bu dış yayınları da dışarı çıkarsak bu 7.810 personel ne iş yapıyor, onu da açıklamak durumunda olduğunuzu düşünüyorum. Yayın olarak belki dışarıdan hizmet satın alabilirsiniz ama dikkatimi bir başka şey daha çekti yani diziyi imkanlarınız yok diye çekemiyor olabilirsiniz, dışarıdan yayın yapabilirsiniz ama muhabir hizmeti için de dışarıdan hizmet satın alımı yaptığınızı, sunuculuk hizmetini dışarıdan neden hizmet alımı yaptığınızı da açıkçası merak ediyorum."