Öztürk'ten Cumhurbaşkanına Teşekkür

AK Parti'den 3'üncü dönemde de aday gösterilen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti'den 3'üncü dönemde de aday gösterilen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Kangal ilçesinde yaptığı hizmetler ile halkın takdirini toplayan Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.



Başkan Öztürk, 3 aylık süreçte yeni dönem projelerinin altyapılarının hazırlanacağını dile getirerek, "Kangal ilçemiz Sivas'ın en önemli ilçelerinin başında gelmektedir. Havasıyla, suyuyla, yeraltı zenginlikleriyle Allah'ın lütfettiği bir coğrafyadır. Biz göreve geldiğimizde "Vatanımız Kangal" diyerek çalışmalara başladık. Nasıl bir belediye devraldığımızı tüm hemşehrilerimiz yakından biliyor. Ancak aradan geçen 10 yılda ilçemiz gelişmeye başladı, belediye hizmetleriyle her alanda yenileme ve dönüşümü başlattık. Geleceğin Kangal ilçesini inşa etmek için var gücümüzle çalıştık. Allah'ın da izni ve takdiri ile çok yol kat ettik. Biz AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini halkımızın hizmetine gururla sunduk" dedi.



Göreve başladıklarında ilçede tek bir salıncak dahi olmadığına vurgu yapan Öztürk, "Bugün geldiğimiz noktada ilçemizde çok önemli bölge parkları ve mesire alanları kazandırdık. İlçemizin 100 yıllık su sorununun çözülmesini Rabbim bizlere nasip etti. mezarlıklarımızda düzenlemeler yaptık, taziye evi açtık. Altyapılar, okullar, hizmet binamız, terminal, meslek yüksekokulu, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesini ilçemiz halkının hizmetine sunduk. 10 yıllık süreçte ilçemize tarihinde yapılmamış hizmetleri yaptık. 250 Milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Yeni dönemde de inşallah ilçemizin çehresini değiştirecek, göç alacak, işsizliğe son verecek hizmetlerle halkımızın hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.



Yeniden aday gösterilmesine de değinen Öztürk, şunları kaydetti; "Yaptığımız hizmetler gerek halkımızın gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, partimizin üst düzey yöneticileri ile Sivas Milletvekillerimizin takdirini toplamış ki bizi yeniden aday gösterdiler. Bu manada başta partimizin kurucusu Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'a, partimizin genel merkez kadrolarına, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkan Adayımız Hilmi Bilgin ve ismini sayamadığım diğer destekçilerimize şükranlarımı sunuyor, yürekten teşekkür ediyorum. Onların sayesinde 3. Dönemde ilçemize en güzel hizmetleri sunacağız." - SİVAS

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