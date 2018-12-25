Son Dakika Haberleri: Özüm Bal-Göç Derneği'nin Misafiri Oldu

Özüm Bal-Göç Derneği'nin Misafiri Oldu

51 dakika önce

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim ziyaretleri kapsamında Sakarya Balkan Göçmenleri Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Özüm Bal-Göç Derneği'nin Misafiri Oldu, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim ziyaretleri kapsamında Sakarya Balkan Göçmenleri Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Rıdvan Özüm Sakarya'da faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor. Rıdvan Özüm'ün bu seferki durağı Sakarya Balkan Göçmenleri Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneği (Bal-Göç) oldu. Dernek Başkanı Ziraat Mühendisi Erdinç Bilaloğlu ve dernek üyeleri ile görüşen aday adayı Özü, Bal-Göç derneğinin ve ilimizde yaşayan balkan göçmeni yurttaşlarımızın da desteklerini beklediğini belirtti. Bal-Göç Dernek Başkanı Erdinç Bilaloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Özüm'e yarışta başarılar diledi

"ŞEHİR AİDİYETİ"

Şehir aidiyeti vurgusuna Bal-Göç ziyaretinde de sürdüren Rıdvan Özüm, "Hepimiz Sakaryalıyız. Hepimiz Adapazarlıyız. Bu felsefe ile hareket ederek şehrimizin kalkınmasına, büyümesine en önemlisi insanımızın yaşadığı kente sahip çıkmasını sağlarız. Nasip olur ve göreve gelirsek birinci önceliğimiz şehir aidiyeti oluşturmak için hamleler yapmak olacak. Derneklerimizi zenginliğimiz olarak kabul edip, şehir milliyetçiliğine vurgu yapmaya devam edeceğiz. Tarımda, sanayide, turizmde ve eğitimde farkındalık oluşturacak projelerimizi 'Hepimiz Adapazarlıyız' diyerek hayata geçireceğiz" dedi.

"BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ"

Başkan Aday Adayı Özüm, "Yaşadığımız evimize ekmek götürdüğümüz şehrimiz Allah'ın bir lütfu olarak çok sayıda güzelliği bünyesinde barındırıyor. Doğal güzellikleri, coğrafi konumu, gölü, denizi, yaylası ve ovasıyla bütün güzellikleri şehrimiz bünyesinde toplamış durumda. Yerel yöneticiler var olan artılarımızı ileri taşımakla mükellef. Biz diyerek yola çıkıyoruz. Ayrıştırmadan, kucaklayan ve birleştiren olarak hizmet edeceğiz. Birlikte hareket edersek üreteceğimiz işlerin bereketi artar. Biz hizmet etmek, vefa borcumuzu ödemek için iyi niyetle yola çıktık. Sizlerin desteğini ve dualarını istiyorum" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:46:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özüm Bal-Göç Derneği'nin Misafiri Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]