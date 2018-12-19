Son Dakika Haberleri: Özüm Esnaf Ziyaretlerini Sürdürdü

Özüm Esnaf Ziyaretlerini Sürdürdü

2 saat önce

AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Özüm Esnaf Ziyaretlerini Sürdürdü, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Özüm, esnafın her zaman toplumun nabzını en dinamik tutan unsurlar olduğunun altını çizdi.

Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmalarına esnaf odaları ziyaretleri ile devam ediyor. Özüm bu kapsamda, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turhan Salihoğlu'nu ziyaret etti. Esnaf kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Özüm, oda başkanları ile seçim süreciyle alakalı karşılıklı istişarelerde bulundu.

Özüm, "Sivil toplum kuruluşları ve onların sorunları bizim önceliklerimiz arasında geliyor. Esnafımız, toplumumuzun nabzını her zaman en dinamik tutan unsurdur. Biz de esnafımızla birlikte aynı yöne bakmaya, belirli bilgi, birikimimizi esnafımız için gayret harcamaya, esnaf birliklerimize ve odalarına destek olmaya çalışacağız. Bilgi, birikimimizi değerlendirmek için biz hazırız. Bu yola çıkmışken sizin gibi değerli dostları ziyaret ediyoruz. İlimiz hakkında bilmediğimiz sorunlar hakkında istişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyareti konuşan Özüm, "1870'li yıllardan bugüne Sakarya'nın kültürünü yansıtacak bir müze yapılabilir. Müzeler tarihimiz ve kültürümüzü yansıtan çok önemli yerler. Bir şehrin olmazsa olmazı müzedir. Şehri, kuruluşundan bugüne kadar yansıtmalı. Tarihimiz önemli, nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek önemli. Onun için şehrimizin kuruluşundan bugüne kadar yansıtan bir şehir müzesi yapmalıyız" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:09 Kaynak: İHA

Politika
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