Son Dakika Haberleri: Özüm, Tempoyu Düşürmedi

Özüm, Tempoyu Düşürmedi

2 saat önce

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 58. Danışma Meclisi'ne katılan başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Kafkas Kültür Derneği'ne de misafir oldu.

Özüm, Tempoyu Düşürmedi, System.String[]
AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 58. Danışma Meclisi'ne katılan başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Kafkas Kültür Derneği'ne de misafir oldu.

AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özüm, Adapazarı Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirilen AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 58. Danışma Meclisi'ne katıldı. Rıdvan Özüm, programının devamında ise Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Özüm Sakarya mozaiğini oluşturan derneklerin önemine vurgu yaptı.

Kültür Derneklerinin şehrin zenginliği olduğunu anımsatan Özüm, "Çeşitliklerimiz zenginliklerimiz. Sakaryalılık ruhunu, aidiyet duygusunu hep birlikte oluşturacağız. Fikirler konuşup tartışıldıkça önem kazanıyor. Bundan dolayı istişarelerde bulunularak yola devam edilmeli. Birlikteliğimiz inşallah artarak devam edecek. Farklı kültürlerin insanları olarak aynı havayı soluyup, aynı düğünde halay çekip aynı cenazede üzülüyoruz. Bu çok önemli, birleştirici bir ruh. Farklı kültürlerin yaşatılması ve farklılıklardan faydalanmak lazım" dedi.

Dernek Başkanı Orhan Sarı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı kültürlerin Sakarya'da harmanlanarak huzur coğrafyası oluşturulduğunu söyledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:03 Kaynak: İHA

Sakarya, Orhan Sarı, Adapazarı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Aday Tanıdım Toplantısında Büyük Kavga Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım

Eski Belediye Başkanı, CHP'nin Seçim Sloganını 10 Yıl Önce Kullandığını İddia Etti Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 12:03:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özüm, Tempoyu Düşürmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]