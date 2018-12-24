Özüm: "Türkiye'ye Örnek Olacak Çalışmaları Birlikte Hayata Geçireceğiz"
1 saat önce
AK Parti Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim ziyaretleri kapsamında Sakarya Trabzonlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Uzm. Dr. Zeynep Öz'ü ziyaret etti.
AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim ziyaretleri kapsamında Sakarya
Trabzonlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Uzm. Dr. Zeynep Öz
'ü ziyaret etti.
Seçim çalışmalarına tempoyu düşürmeden devam eden Rıdvan Özüm, Sakarya'da faaliyet gösteren kültür derneklerine ağırlık verdi. Sakarya Trabzonlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uzm. Dr. Zeynep Öz ile bir araya gelen Özüm, ilimizde yaşayan Trabzonluların desteğini istedi. Dernek kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yapan ve bu kültürün Sakarya'nın mozaiğini birlikte oluşturduğunu söyleyen Özüm, Dernek Başkanı Öz ile seçim süreciyle alakalı karşılıklı istişarelerde bulundu.
Toplumların gelişmesi ve kaynaşmasında en önemli kurumların sivil toplum kuruluşları olduğunun altını çizen Özüm, "Farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı güzide ve örnek şehrimiz Sakarya'dan hep birlikte Türkiye
'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Yaklaşık 15 yıldır Adapazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Milletin menfaatine olan işlere imza attığımızı düşünüyorum. Yaşadığım şehre vefa borcum olduğunu düşündüğüm için bu yola çıktım" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:45 Kaynak: İHA
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