Son Dakika Haberleri: Özümüze Dönüp Sporlarımıza Sahip Çıkmamız Lazım"

Özümüze Dönüp Sporlarımıza Sahip Çıkmamız Lazım"

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Daha önce Japonların, Avrupalıların sporlarını aldık.

Özümüze Dönüp Sporlarımıza Sahip Çıkmamız Lazım
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Daha önce Japonların, Avrupalıların sporlarını aldık. Kendi özümüzü, kendi sporlarımızı unuttuk. Orta Asya'dan çıkan bir toplum olarak özümüze dönüp sporlarımıza sahip çıkmamız lazım." dedi.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak geleneksel spor dallarına ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini söyledi.

Bu sene Artvin ve Kastamonu'da kızak yarışları yapıldığını hatırlatan Genç, "Bu yıl ilk etkinliğimizi Artvin'de gerçekleştirdik. İkincisini de Ilgaz Dağı'nda. Şimdi de Çıldır Belediyesi ile cumartesi günü atlı kızak yarışlarını yapacağız. Federasyon olarak bu etkinlikleri belediyelerle ortaklaşa gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Son dönemde geleneksel sporlara ilginin artmaya başladığına dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Bu sporlar bizim ata sporlarımız. Daha önce Japonların, Avrupalıların sporlarını aldık. Kendi özümüzü, kendi sporlarımızı unuttuk. Orta Asya'dan çıkan bir toplum olarak özümüze dönüp sporlarımıza sahip çıkmamız lazım. Federasyon olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz."

Genç, Çıldır'da yapılacak atlı kızak yarışlarına 20 sporcunun katılmasını beklediklerini aktararak, tüm atlı kızakseverleri Çıldır Gölü'ne davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Asya, Genç, Spor
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