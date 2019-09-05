'Özünde Güzel Koku Olan' çalıştay Eğirdir'de

Parfüm Bitkileri Çalıştayı 9 Eylül'de Eğirdir'de

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 'Özünde Güzel Koku Var' sloganıyla MAREM'de yapılacak çalıştay, 9 Eylül 2019'da saat 09.00'da kayıtlarla başlayacak. Çalıştayda; gül, lavanta, papatya, kekik, biberiye, nane gibi parfüm bitkilerinin geleceği, sektöre ait süreç iyileştirme çalışmaları, rehber hazırlanması, sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm üretecek kurumlar konularında beyin fırtınası yapılacak.

BAKA ile MAREM, parfüm bitkileri sektöründe ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle önemli bir çalıştay programladı. Konu başlıkları gül ve lavantanın yanısıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olacak çalıştayda dünya gülyağının yüzde 60'ını, lavanta, kekik, defne, adaçayı gibi çok sayıda parfüm bitkisinin üretildiği ülkemizdeki sektörün paydaşları biraraya gelecek. Sektörün durum tespiti, sorun ve çözüm önerileri ve yol haritasının belirlenmesi hedefiyle yapılacak çalıştayda "Parfüm Bitkileri Yetiştirme Tekniği", "Parfüm Bitkileri Ar-Ge" ve "Parfüm Sektör Analizi" olarak 3 çalışma grubu oluşturulacak.

Üreticiler, sektör temsilcileri, devlet yetkilileri, STK'lar ve bilim insanları, tam anlamıyla fayda sağlanamayan parfüm bitkilerine ait tüm sektör paydaşlarının biraraya geleceği çalıştayda, parfüm bitkilerinin geleceği, sektöre ait süreç iyileştirme çalışmaları konusunda rehber hazırlanması, sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm sağlayıcı kurumlar konusunda beyin fırtınası yapacak. Çalıştayın sonuç bildirgesiyle parfüm bitkilerinin geleceğine ve sektöre yön vermek amacıyla rehber oluşturulacak.