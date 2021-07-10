"Özür dilerim" yazılı pasta ile yargılanmaktan yırttı! Ana sınıfı öğretmeni sevgilisini tehdit eden genç ucuz kurtuldu - Son Dakika

Başkentte anaokulunda görev yapan öğretmen B.Ö., geçen yıl sevgilisi A.B. ile tartıştı. A.B. tartışma sırasında sevgilisini tehdit edip hakarette bulundu. Ana sınıfı öğretmeni B.Ö. de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, A.B. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

PASTA ŞARTIYLA AFFETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamaların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı B.Ö. ve A.B. ile görüştü. B.Ö., sevgilisinin çalıştığı okula, öğrenci sayısı büyüklüğünde "Özür dilerim" yazılı pasta göndermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. A.B. de bunu kabul ederek, 25 kişilik pasta yaptırdı.

A.B. üzerinde kalp şekilleri bulunan, 'Özür dilerim' yazılı pastayı okula göndererek yargılanmaktan kurtuldu ve dava açılmadı.