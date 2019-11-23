Özür için gittiler yuhalandılar!

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilirken maçın ardından ilginç bir olay yaşandı...



Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Galatasaray'da maçın ardından bir grup sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarlardan özür diledi.



Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi.



SOYUNMA ODASINA GİTTİLER



Ancak taraftarlar, af isteyen oyunculara tepki gösterdi. Ardından bu dört isim direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.



Maç içinde de taraftarlar özellikle Ryan Babel'e tepki göstermişti...

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