Üye Girişi
Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika

Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

27.12.2021 15:43
Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçede bulunan 6 mahallede yol yenileme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçede bulunan 6 mahallede yol yenileme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kale, Güney, Bahçelievler, Cumhuriyet, Yeni ve Aşağı Boğaziçi mahallelerinde 3 bin ton asfalt kullanarak 3 kilometrelik yolu yenilediklerini belirtti.

Çalışmalarda kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Demir, "Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ilçemizde bulunan yol yenileme çalışmalarını soğuk havaya rağmen 6 mahallemizde gerçekleştirdik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı, yıpranan yollarımızı yeniledik. Yaklaşık, 3 bin ton asfalt kullanarak 3 kilometre yolumuzu yenilemiş olduk. Başkan Memduh Büyükkılıç'a ilçemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Memduh Büyükkılıç, Halit Demir, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika


Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar         
15:42
7. kattan beton zemine düşmüşlerdi! Kuzenlerin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı 7. kattan beton zemine düşmüşlerdi! Kuzenlerin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı         
15:32
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
15:45 ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
15:41 Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar
15:30 Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak
15:23 Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:51:26. #1.13#
SON DAKİKA: Özvatan'da 6 mahallede asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement