Son Dakika Haberleri: Özvatan'da dolu zarara yol açtı
Son Dakika Güncel Haber

Özvatan'da dolu zarara yol açtı

19 dakika önce

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Özvatan'da dolu zarara yol açtı, System.String[]
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü.
Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen dere yatakları sel sularıyla dolup taştı.
İlçe sakinlerinden çifti İdris Arslanboğa, dolu nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl meyve ağaçlarını don vurmuş ve hiç ürün alamamıştık. Bu yıl ürün alacağımız için sevinçliydik. Bu kez de dolu felaketiyle karşılaştık. Ağaçların üzerindeki bütün meyveler dolu nedeniyle döküldü. Sebze yetiştirmek için ektiğimiz bahçelerdeki bütün ürünlerde zarar gördü" dedi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, dolu yağışı nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını söyleyerek, hasar tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Kayseri, Özvatan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:48:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özvatan'da dolu zarara yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]