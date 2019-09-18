Son Dakika Haberleri: Özvatan Gençlikspor, Ferhat Bakar'a emanet etti
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Özvatan Gençlikspor, Ferhat Bakar'a emanet etti

42 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Özvatan Gençlikspor, teknik direktör olarak Ferhat Bakar ile anlaştı.

Özvatan Gençlikspor, Ferhat Bakar'a emanet etti, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Özvatan Gençlikspor, teknik direktör olarak Ferhat Bakar ile anlaştı. Bakar, takımın başında ilk çalışmasına çıktı.


Bu sezon yaşadığı sıkıntıları tek tek aşan Özvatan Gençlikspor, Süper Amatör Küme'nin başlamasına sayılı günler kala Ahmet İzgi'nin görevinden ayrılmasından sonra başladığı teknik adam arayışlarında mutlu sona ulaştı. Kayserispor'un eski futbolcularından Ferhat Bakar ile anlaşan Kırmızı-Beyazlı takım çalışmalarına hız verdi. Takımın başında ilk çalışmasına çıkan Ferhat Bakar, "Daha önce çalıştığım ve şampiyonluk yaşadığım bir camiaya geldim. Özvatan'ı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.


Kulüp Başkanı Suphi Eseoğlu ise, "İyi tanıdığımız bir isim ile anlaştık. Kısa sürede eksiklerimizi gidererek lige başlayacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Özvatan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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