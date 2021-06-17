Ankara'nın önemli firmalarından Özvatan grubunun avukatı Tayfun Erdem, bir gazetede yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı.
Özvatan grubunun avukatı Tayfun Erdem, haberin gerçekleri yansıtmadığını belirterek" Müvekkilim Özvatan gurubu 20 senedir Sincan'da ticaret yapmakta olup, sevilen saygın bir kuruluştur. Yapılan haber bütünüyle yalan ve iftiradan ibarettir. Haberi yapanlar ve sorumluları hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Özvatan grubundan tepki - Son Dakika