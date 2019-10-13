Son Dakika Haberleri: Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi
Son Dakika Spor Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi

Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi

8 saat önce

Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen İlçeler Arası Futbol Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi, System.String[]

Felahiye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen İlçeler Arası Futbol Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.


Özvatan ve Felahiye'de bulunan liselerin futbol takımlarının mücadele ettiği futbol şöleni görülmeye değerdi. Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Toraman Anadolu Lisesi futbol takımlarının final oynadığı turnuvada Şampiyonluk kupasını kaldıran taraf Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine Kaymakam Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Vural Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü ve İlçe Protokolü katıldı.


Tören sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!
Beşiktaş'ta çoğunluk sağlanamadı, seçim 20 Ekim'de! Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha! Ersun Yanal, Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda Tolga'yı sol bekte oynatacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]