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"Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, sağlık çalışanlarının Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle özveriyle görev yaptığını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, sağlık çalışanlarının Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle özveriyle görev yaptığını bildirdi.
Kasap, yaptığı açıklamada, "Sağlık personelinin 24 saat çalışma uygulamasından vazgeçilmeli. Motivasyonları düşüyor. 12-24 çalıma sistemi daha uygun. Pardeminin hiç şakası yok. Lütfen daha çok dikkatli olalım. Dışarıya çıkmamaya daha fazla gayret edelim. Kütahya'da canlı başla mücadele veren veren yoğun bakım çalışanları ve tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:24 Kaynak: İHA
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