Son Dakika Haberleri: Özyavuz 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Özyavuz 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı

14 dakika önce

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz Gazeteciler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Özyavuz 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz Gazeteciler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Özyavuz mesajında toplumun çağa ayak uydurması, doğru bilgiye anında ulaşması ve bilinçlenmesi noktasında medya mensuplarının gösterdiği gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Gazetecilik mesleğinin önemine de vurgu yapan Harran Belediye Başkanı Mehemt Özyavuz mesajında, "Habere ve bilgi kaynağına hızlıca ulaşma, edindiği bilgi ve haberleri okurlara veya izleyicilere tarafsızca sunma işini üstlenen gazeteciler, olaylar karşısında farkındalık, kamuoyu ve gündem oluşturabilme yönleriyle de çok önemli bir mesleğin icracılarıdırlar. Gazetecilik doğru haber, özgür yorum, eleştiri özgürlüğü esasları dairesinde gerçekleştirildiğinde demokrasinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasında, toplumsal denetimin etkinleştirilmesinde çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Basın, demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturmaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Gazetecilerin halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Zaman ilerliyor, iletişim ve etkileşime olan ihtiyaç zamanın da ötesine geçiyor. Bizler gün saatlerimizin birçoğunu iletişime, yazılı ve görsel medyaya ve pek tabii sosyal medyaya ayırıyoruz. Çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarımızın gösterdiği çaba, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş gazetecilere Allah'tan rahmet diler, görevlerini başarıyla yerine getiren başta gazetecilerimiz olmak üzere basınyayın organlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutlar; sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Harran, Gazeteciler Günü, Yaşam
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