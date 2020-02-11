Özyavuz şampiyon oldu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Bengisu Özyavuz, Bursa Kadınlar Satranç İl Birinciliğinde şampiyon oldu.



Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2020 Kadınlar İl Birinciliği 8-9 Şubat tarihlerinde tamamlandı. BEK Bilgi Okulları'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvada 35 sporcu hamle yaptı. Kıran kırana geçen maçların ardından Büyükşehirli sporcu Bengisu Özyavuz 2019 yılının ardından bu yılda birincilik kupasına ulaşarak üst üste ikinci kez Bursa'nın en iyisi oldu. Büyükşehirli diğer sporculardan İdil Mira Özsoy turnuva sonunda üçüncülük kupasını kaldırırken, Ada Yıldırım dördüncülük, Çağla Yıldırım ise onunculuk madalyasının sahibi oldu.



Turnuvayı 2 kupa ve 2 madalya ile tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, dereceye giren Bengisu Özyavuz, İdil Mira Özsoy, Ada Yıldırım ve Çağla Yıldırım ile Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 1- 8 Mart tarihlerinde yapılacak. - BURSA