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Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon - Son Dakika

Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon

02.08.2021 10:41
Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon, System.String[]

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI (Aviation Accreditation Board International) tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi.

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI (Aviation Accreditation Board International) tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programlarının, Türkiye ve Avrupa'da akredite edilen ilk programlar olma başarısı elde ettiği kaydedildi.

2019 yılında akreditasyon süreci başlatılan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, AABI tarafından yürütülen akredite sürecinde tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hatice Küçükönal elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa'da ve Türkiye'de AABI akreditasyonu alan ilk üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ve diğer üniversitelere örnek olarak, Türkiye havacılık eğitimine katkıda bulunmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

"PROGRAMLARIN KALİTESİ ULUSLARARASI ARENADA TESCİLLENMİŞ OLDU"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de "Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programlarıyla öncülük eden, güçlü sektörel iş birlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi ve uygulama merkezleriyle sektörün yetkin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına üst düzeyde katkıda bulunan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin, AABI tarafından akredite edilmesi üniversitemiz için olduğu kadar ülkemiz için de bir övünç kaynağıdır. Adayların ilk sırada tercih ettiği hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en iyi taban başarı sırasına göre yerleştiği Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programlarımızın kalitesi, AABI akreditasyonu ile de uluslararası arenada tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

AABI HAKKINDA

AABI, havacılık alanında dünyada tek ve kar amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşudur. Aralarında Embry Riddle University, Purdue University ve University of North Dakota gibi tüm dünyada eğitim kalitesiyle öne çıkan birçok havacılık okulunu da akredite eden AABI, Amerika Birleşik Devletleri'nde Council for Higher Education Accreditation (CHEA), ülkemizde ise YÖKAK tarafından tanınmaktadır.


Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon
Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi, Havacılık, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon - Son Dakika


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