Özyeğin Üniversitesi Herve This'i Türkiye'ye Getiriyor

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümü, moleküler gastronomi kavramının isim babası Fransız bilim insanı Prof. Herve This'i özel bir program ile İstanbul 'da ağırlayacak.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi'nin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Nota Nota Pişirmek adlı etkinlikte yeni nesil moleküler gastronomi teknikleri, uygulamalı olarak öğrenciler ve sektörün ilgilileriyle paylaşılacak.11 Nisan'da Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlikte Herve This, izleyiciler için özel bir gastroshow da sunacak.Etkinlikte, Türkiye 'de ilk kez Özyeğin Üniversitesi'nde açılacak olan Gastronomi ve Tasarım Yüksek Lisans Programı'na ilişkin detaylar da paylaşılacak. Paris Ulusal Tarım Bilimi ve Araştırma Enstitüsü (INRA) Üyesi ve Fransız Bilim Akademisi Yemek Bilimi ve Kültürü Bölümü Akademik Direktörü Prof. Herve This, gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve kimyasal bileşenleri kullandığı yeni nesil yemek pişirme yöntemleriyle tanınıyor.İmzasını taşıyan kitaplar ve uygulamalarıyla uluslararası çapta pek çok şefe ilham kaynağı olan Herve This, moleküler gastronomiye getirdiği ve temel gıdaların bileşenler kullanılarak pişirilmesini sağlayan yenilikçi yaklaşımıyla dünyadaki gıda, enerji ve su krizi için de alternatif bir çözüm modeli sunuyor.Prof. Dr. Herve This'in çalışmalarına göre yeni nesil pişirme yöntemleri ve kimyasal bileşenlerin mutfakta kullanılması, ürünlerin nakliye sürecinde meydana gelen gıda bozulmalarını engelleyeceği gibi, gıdanın "çiftlikten çatala olan yolculuğu" sırasında oluşacak yiyecek israfını da önleyebilir.Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, 11 Nisan'da saat 14: 30'da başlayacak.