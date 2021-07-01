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Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi - Son Dakika

Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi

01.07.2021 11:09
Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi, System.String[]

Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesiÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ İHALESİÖzyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

Telefonu: 0216 564 90 00

İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:

https://www. ozyegin. edu. tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 1309

İhale Türü: Açık ihale

İhale Tarihi: 29. 07. 2021-Saat 11. 00

İhale Konusu: Temizlik Hizmetleri ihalesi.

İhale Kapsamı: Üniversite ve yerleşkelerine 130 kişilik personel ile temizlik hizmeti alınmasıdır.

İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsü ve yerleşkeleri. Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul

İşin Başlangıç Tarihi: Sözleşme başlangıç tarihidir.

Geçici Teminat: Teklif mektubunun %3 ü oranında geçici teminat mektubu iletilecektir.

Kısmi Teklif: Verilemez.

Yer Görme: 01 Temmuz-16 Temmuz 2021 tarihlerinde önceden belirlenmek koşulu ile randevulu yer gösterimi yapılacaktır. 16 Temmuzdan sonra yer gösterimi yapılmayacaktır.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez), İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması, İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir), İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri, Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi, İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri, İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi, Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter'den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi, Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması, Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir). İsteklinin, güncel tarihli, Türkiye genelinde ihale konusu işler için kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması, İsteklinin, güncel tarihli, 4734 no. lu kanun 10. Madde (d)bendi uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması, Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı) İsteklinin, teklif tarihinden önceki son aya ait bordrosunda yer alan en az 750 (yediyüzelli) personel istihdam ettiğine ilişkin SGK prim hizmet belgesi veya muhtasar beyannamesi, İsteklinin, daha önce veya halen otel, okul yurdu, kampüs, banka genel müdürlüğü alanlarında hizmet vermiş ve/ veya veriyor olduğuna dair referansları, İsteklinin ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerinin kopyası, İsteklinin geçmiş 3 yıl için iş kazası, iş günü kaybı ve iş gücü kaybına ilişkin istatistiki raporu, İsteklinin sözleşme koşullarını karşılayacak tüm makine ve teçhizatının olduğuna dair, proforma fatura ya da veya diğer sair belgelerin sunulması, İsteklinin İşletme ve yatırım planları Yer görme tutanağı

İhale sadece İstanbul'da faaliyet gösteren firmalara açıktır.

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekontu ihale@ozyegin. edu. tr adresine göndererek elektronik posta yoluyla temin edebilirler.

Teklifler aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.

Tarih: 29/07/2021 Saat: 11: 00

Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Noter, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Özyeğin Üniversitesi Temizlik Hizmetleri İhalesi - Son Dakika


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