Özyeğin Üniversitesi Türkiye'deki üst düzey memnuniyete sahip 7 üniversiteden biri oldu - Son Dakika

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporuna göre Özyeğin Üniversitesi, 198 üniversite arasında "A+" düzeyinde derecelendirilen ve üst düzey memnuniyete sahip Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, salgın koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl üniversitelerdeki uzaktan eğitim sürecine göre revize edilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporunun sonuçları açıklandı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen araştırmada üniversitelere A+'dan FF'e kadar notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler "A+", en düşük olanlar ise "FF" ile notlandırıldı. Araştırma, ÜniAr kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmadan 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrenciyle yapıldı.

Özyeğin Üniversitesi, "Genel Memnuniyet" sıralamasında tüm üniversiteler arasında bu yıl da en üst düzey memnuniyeti belirten "A+" ile derecelendirildi. "Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı", "Uzaktan Eğitim Alt Yapısı", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" olmak üzere öğrencilerin toplam altı alandaki memnuniyetleri gözlemlendi.

Özyeğin Üniversitesi, 198 üniversite arasında "A+" düzeyinde derecelendirilen ve üst düzey memnuniyete sahip Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu. 2017, 2018 ve 2019 "Genel Memnuniyet" sıralamalarında 3 yıl üst üste birinci olan ve 2020'de 2. olan Özyeğin Üniversitesi, 2021 sıralamasında da vakıf üniversiteleri arasında yine ilk üçte yer aldı. Özyeğin Üniversitesi TÜMA 2021 raporuna göre öğrenci memnuniyetinin hem "Akademik Destek ve İlgi" hem de "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" alanlarında en yüksek puanla iki önemli kategoride öğrencilerin en memnun olduğu üniversite oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, "Bu seneki TÜMA sonuçları, yükseköğretim sisteminin önemli paydaşı olan öğrencilerimizin uzaktan eğitimle tamamlanan bir akademik yılda memnuniyet seviyelerindeki gerilemeyi göstermesi açısından önemli. 2021 bulgularına göre 198 üniversitenin sadece 7'sinin "A+" ve 10'unun da "A" seviyesinde öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmiş olması hiç şüphesiz düşündürücü ve üzücü.

Tüm yükseköğretim sistemini zorlayan bu tarihi dönemde Özyeğin Üniversitesi olarak 'Akademik Destek ve İlgi' ile 'Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği' alanlarında en yüksek puanla ilk sırada yer almış olmamızı, özellikle bu konularda gerçekleştirdiğimiz hızlı ve çözüm odaklı çalışmalarımızın önemli bir yansıması olarak niteliyorum. Türk yükseköğretim sistemi olarak bu süreçteki deneyimlerimizle öğrenci memnuniyetinin çok daha yüksek seviyelerde olacağı yeni bir akademik yıla hazır olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.