Son Dakika Haberleri: Özyıldırım güven tazeledi
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Özyıldırım güven tazeledi

1 dakika önce

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım güven tazeledi.

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Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım güven tazeledi. Tarihi Çarşılar Federasyonun başına 'Türkiye' kelimesinin koyulması için İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesine karar verdi.

Tarihi Çarşılar Federasyonunun 2. genel kurulu Bursa'da yapıldı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki tarihi çarşıları temsilen 40 civarında üye toplantıya katıldı. Faaliyet raporu ve mali rapor oy birliğiyle ibra edilirken, Tarihi Çarşılar Federasyonunun başına 'Türkiye' kelimesinin koyulması için İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesine karar verdi. Tek liste ile yapılan seçimde yönetim kuruluna oy birliğiyle Muhsin Özyıldırım (Bursa), Atilla Saraç (İstanbul Kapalıçarşı), Ebubekir Büyükmesci (Konya), Ümit Kaya (İzmir), Yalçın Patat (Kayseri), Yılmaz Sanış (Edirne), Ali Ekber Geçgel (Kadıköy), Metin Soygür (Mudurnu) ve Önder İnalkal (K.Maraş) üç yıllığına seçildi.

Yönetim kurulunun seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda başkanlık görevini tekrar Muhsin Özyıldırım'a verdi.

Bursa'ya gelen federasyon yöneticileri, Bursa Valiliğini, belediyeler ve ticaret odalarını ziyaret etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
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