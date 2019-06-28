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Özyıldırım, güven tazeledi

1 saat önce

Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun 2. Genel Kurul Toplantısı Bursa'da yapıldı.

Özyıldırım, güven tazeledi, System.String[]
Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun 2. Genel Kurul Toplantısı Bursa'da yapıldı. Genel kurula Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki tarihi çarşıları temsilen 40 civarında üye katıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 
Bursa, Ekonomi
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