Özyıldırım, güven tazeledi

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Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun 2. Genel Kurul Toplantısı Bursa'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38
Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun 2. Genel Kurul Toplantısı Bursa
'da yapıldı. Genel kurula Türkiye
'nin çeşitli il ve ilçelerindeki tarihi çarşıları temsilen 40 civarında üye katıldı.
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