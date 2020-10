Özyurtlar Holding: Esenyurt, konut satışında 2020'nin de yıldızı olacak

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, Esenyurt'un, son yıllarda en çok konut satışının yapıldığı ilçeler sıralamasında zirvede olduğunu belirterek, "İlk 8 ay, yılın tamamına yön verecek. Esenyurt, 2020'nin de yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.

Tamer Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da çok konut satışının gerçekleştirildiği ilçeler sıralamasında son yıllarda zirveye oturan Esenyurt'un, 2020'nin 8 ayında da bu konumunu koruduğunu bildirdi.

Özyurt, "Merkezi konumu, geniş ulaşım ağı, yeni yapılan ulaştırma projeleri ve sunduğu katma değerle şehrin yıldızı olarak gösterilen Esenyurt, son yıllarda en çok konut satışının yapıldığı ilçeler sıralamasında zirvede. İlk 8 ay, yılın tamamına yön verecek. Esenyurt, 2020'nin de yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.

İlk 8 ayda ilçede satılan konut adedinin 23 bin 79'a ulaştığını aktaran Özyurt, bölgede inşa ettikleri markalı konut projeleriyle Esenyurt'un hem ekonomik hem de toplumsal açıdan gelişimine sağladıkları katkılardan bahsetti.

Özyurt, Esenyurt'un, hızlı gelişimiyle kısa sürede İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biri haline dönüştüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son yıllarda yapılan ulaştırma projeleri, Esenyurt'ta yaşamı cazip hale getirdi. İstanbul Havalimanı'nın faaliyete girmesi, ilçede konut edinmeye yönelik talepte sıçrama etkisi sağladı. İlçedeki kozmopolit yapı, konut projelerinin de her türlü hedef kitleye uygun olarak geliştirilmesi ihtiyacını yarattı. İlçemizde her bütçeye, her türlü yatırım beklentisine hizmet veren projelerin sayısı artıyor. Dolayısıyla Esenyurt, her türlü yatırımcı için bir cazibe merkezine dönüştü."

"Konut talebi uzun yıllar devam edecek"

Tamer Özyurt, pandemiye rağmen yılın 8 ayında satılan konut adedinin 23 bini aştığını belirterek, "Esenyurt'un yılın sonuna kadar zirvedeki yerini koruyarak 2020'nin yıldızı olacağına inanıyorum. Yapımı devam eden ulaştırma projeleriyle birlikte talebin uzun yıllar devam edeceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İlçenin İstanbul Havaalanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TEM ve D-100 bağlantı yollarına yakın konumuyla yatırım değerini her geçen gün artırdığını vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

"Pek çok üniversitenin yerleşkelerinin bölgede yer alması ve civarında kurulmaya başlanan iş merkezleri nedeniyle genç nüfusun çekim noktası haline geldi. Bu gelişim süreci, bölgeye yapılan büyük ölçekli projelerin de sayısını artırdı. Özyurtlar Holding olarak Esenyurt'un ilk büyük ölçekli projesini hayata geçirerek bu yöndeki yatırımlara yön veren öncü bir adım attık ve atmayı da sürdürüyoruz. Girişimimizin bir neticesi olarak çoğalan büyük ölçekli projelerle ilçe, her kesimden yatırımcıdan talep görmeye başladı. Yabancı yatırımcı da kısa sürede bölgeyi markajına aldı."